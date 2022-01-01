افتتاح حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية خلال أيام: شلال ونافورة وممشى

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، افتتاح حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

الدكتور عبد العاطي، أوضح أن حديقة الياسمين تُعد أحدث الحدائق الجاري تطويرها على مساحة 8 أفدنة، وتقع بالبر الأيمن لدليل الرياح المنوفي، وتمتاز بموقعها المتميز وطابعها الفريد ذو المستويات المختلفة من مرتفعات ومنخفضات، ووجود تبة ترتفع بأكثر من 10 أمتار، بالإضافة لوجود عدد من المباني القديمة ذات الطابع التاريخي، وبعض الأشجار النادرة، مشيرًا إلى أن جميع أعمال التطوير تتم ذاتيًا من خلال أجهزة الوزارة اعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة بإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

نافورة بطابع القناطر الفريد

الحديقة تشتمل على مسطحات خضراء بمساحة 25 ألف متر مربع، وزراعة أشجار متنوعة ونباتات وأشجار الزيتون المثمرة والنخيل، وأحواض زهور، وشلال صناعي بمساحة 1000 متر مربع، ونافورة بطابع القناطر الفريد، فضلًا عن البرجولات الخشبية، وبرجولات طبيعيه من الأشجار وجريد النخيل، والمقاعد والكافيتريات والمشايات الزلطية والرخامية والانترلوك وتابلوهات من أشجار الياسمين الهندي ومصلى، وفوتوسيشن لتصوير العرائس ومنطقة ألعاب أطفال ودورات مياه، وشبكة ري حديث، وشبكات إنارة ليلية، كما تم تطوير كورنيش الرياح المنوفي أمام حديقة الياسمين وعمل مرسى نهري وكافيتريا.

تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتطوير الحدائق التابعة لها بالقناطر الخيرية، إذ انتهت الوزارة مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، التي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة 13 فدانًا.

إنشاء ممشى أهل مصر

واشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التي استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر، ويصل عمرها إلى 200 عام، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة.