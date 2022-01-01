الطقس في كفر الشيخ.. شبورة مائية كثيفة بالطرق واستمرار رفع الطوارئ

يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، طقسا غير مستقر، تمثل في انتشار شبورة مائية كثيفة وغيوم وسحب على بعض الطرق الرئيسية والفرعية، ولم تسقط أمطار حتى الآن.

وحجبت الشبورة الرؤية على الطرق، ما دعا إدارة مرور كفر الشيخ لإطلاق تحذيرات للسائقين بضرورة تخفيض السرعات لتجنب أي حوادث على الطرق العامة والفرعية، خاصة الطريق الدولي الساحلي ورافده، وطريقي «دسوق - كفر الشيخ»، و«الحامول - كفر الشيخ».

حالة الطقس في كفر الشيخ.. تحذيرات من المرور

وحذرت إدارة المرور السائقين من حالة الطقس في كفر الشيخ، وطالبت بتخفيض السرعات أثناء القيادة، فضلا عن ضرورة التحكم في عجلة القيادة خوفا من انزلاق الطرق وانجراف السيارات أو انحرافها، كما ناشدت السائقين باتباع الإرشادات المرورية خلال السير على الطرق، فضلا عن تشغيل الإشارات التي تناسب الطريق.

وناشدت الإدارة السائقين بترك مسافة آمنة بين سيارتهم والسيارات التي أمامهم، وتجنب الضغط على الفرامل مرة واحدة، والوقوف المفاجئ لعدم وقوع حوادث، وتجنب السرعة عند الدروانات أو الملفات مع تشغيل المساحات لوضوح الرؤية.

طوارئ بسبب حالة الطقس في كفر الشيخ

ورفعت المحافظة، حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس في كفر الشيخ، إذ يشهد عدم استقرار، وأكد محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، الانعقاد المستمر لغرفة العمليات الرئيسية، والتواصل مع الغرف الفرعية وسحب مياه الأمطار من الشوارع، تسهيلا لحركة المواطنين، وذلك بعد قرار تعطيل الدراسة اليوم بمدارس الفترتين التي تعمل يوم السبت، فضلا عن التشديد على التأكد من جاهزية محطات الصرف والرفع لاستيعاب كميات الأمطار، وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي أولا بأول .