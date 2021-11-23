حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ.. انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار بمطوبس

عقب سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق خلال الأيام الماضية، يرغب كثيرون في معرفة حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ، وذلك بعد توقف الأمطار في مدنها باستثناء مركز ومدينة مطوبس، ما دفع محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، للدفع بمعدات إضافية للمدينة، ورفع حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء المحافظة وتحديدا بأماكن سقوط الأمطار.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ، في إطار ما تقدمه من خدمات على مدار الساعة.

حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ.. خريفي ببعض المناطق

وتشهد حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ، جوا خريفيا في بعض المناطق، إذ تستطع الشمس على عاصمة المحافظة وبعض المراكز بعد سقوط أمطار خفيفة مساء أمس الاثنين، لكنها لم تؤثر على حركة السير أو الشراء والبيع سواء داخل المدينة أو الطرق الرئيسية المؤدية لها.

وشهدت المحافظة سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، بدءًا من قرية «أبو قطفة» الواقعة على طريق «الحامول - كفر الشيخ» حتى دخول المدينة.

حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ.. أمطار في مطوبس

وشهدت حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ، سقوط أمطار ببعض المناطق كمدينة وقرى مركزي مطوبس وفوة، وجرى الدفع بمعدات إلى أماكن سقوط الأمطار لكسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، وفقا لما أعلنته غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

وتميل بعض المناطق إلى البرودة، ما ينذر بسقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية كبلطيم ومصيف بلطيم، والبرلس، والحامول وغيرها من المناطق.

انتظام الدراسة والصيد بعد تحسن حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ

وانتظمت الدراسة بكافة مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية منذ أمس عقب تعطيل الدراسة لمدة يومين، وذلك بعد تحسن حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ.

كما انتظمت حركة الصيد وخروج المراكب لعدم وجود رياح شديدة، فيما فتح ميناء الصيد بالبرلس أبوابه امام المراكب وأصحابها.

إعلان الطوارئ رغم تحسن حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ

ورغم تحسن حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ، إلا أن محافظ كفر لشيخ قرر استمرار حالة الطوارئ القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية وذلك لمواجة تقلبات الطقس ولرفع آثار مياه الأمطار، فضلا عن تسيير الحركة المرورية على الرطق وداخل المدن.