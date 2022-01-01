مستجدات منظومة المخلفات الصلبة.. مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع تدوير

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

وشهد الاجتماع، استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية عَلِي أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير وكذا موقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأكّد شعراوي، التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لافتاً إلى متابعة وزارة التنمية المحلية أولاً بأول لكل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات بالمحافظات وفقاً للبرامج والخطط الموضوعة.

واستعرض وزير التنمية المحلية عدد المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي جرى تسليمها للمحافظات خلال عام 2021، وكذا المشروعات الجاري الانتهاء منها حتي نهاية يونيو 2022، وإغلاق المقالب العشوائية وكذا رفع المخلفات التاريخية واليومية والإغلاق التام للمقالب العشوائية وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية.

طرح المدافن الصحية ومصانع التدوير علِي شركات القطاع الخاص

وأشار شعراوي، إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن المصري بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وأوضح شعراوي، أنَّه أصدَر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدوري عَلِي مشروعات البنية التحتية التي يتم الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات لمتابعة طبيعة التشغيل والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة والتخلص من للمخلفات للحفاظ عليها الاستثمارات التي تضخها الدولة وحسن إداراتها بصورة جيدة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة راجعت العروض الفنية لشركة «إنفيروادبت»، التي من المقرر أن تتولى بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة بمحافظة القاهرة، وجار استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الشركة.

ومن جهتها، أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة الإسراع للبدء في مرحلة التشغيل الخاصة بما جرى الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة في الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامنًا مع بدء منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات، إضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى ومنها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

مبادرة لتمويل الشركات بفائدة 8٪

ولفتت وزيرة البيئة، إلى سعي الدولة للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حاليا الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، إضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8٪ كنوع من أنواع القروض الميسرة.

وفيما يخص استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل في نوفمبر، أوضحت وزيرة البيئة، أنَّه يجرى العمل على 4 محاور وهي: رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، ورفع القدرة الكهربية لقاعة المؤتمرات، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.

وفي ختام الاجتماع، اتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة على طرح وزارة التنمية المحلية طلب إبداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المُخلفات الصلبة الجديدة، للحفاظ عَلِي الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة وحسن إدارة تلك المشروعات، وسيجرى الإعلان عبر الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات كافة التفاصيل الخاصة بذلك خلال الشهر الجاري.