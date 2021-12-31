الإسماعيلية تواجه الطقس السيئ بسيارات لشفط المياه وفرق طوارئ «صور»

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فرق الطوارئ بالانتشار في كافة شوارع محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية لرفع تراكمات المياه من الشوارع.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وقال «بشارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة مراكز ومدن الإسماعيلبة بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.

رفع آثار مياه الأمطار

وقال «بشارة» إن الأجهزة التنفيذية تعمل على رفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتراكمات المياه في الشوارع باستخدام سيارات شفط المياه من الشوارع.

وأضاف أن المياه يتم رفعها من عدة أماكن في مدينة الإسماعيلية وكافة مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.

وتعمل فرق الطوارئ في حي أول على رفع تجمعات مياه الأمطار أسفل كوبري الحميات بالإضافة إلى إزالة تجمع للمياه أمام نادي الهيئة بطريق البلاجات كارفور.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث بتفريغ عدة خزانات أمطار لاستيعاب أكثر لمياه الأمطار بالإضافة إلى إزالة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدائري وشارع 16 والتجاري علاوة على تأمين عدة بلاغات لأعمدة الإنارة.

وفي مركز ومدينة أبو صوير، نجحت الوحدة المحلية في رفع التجمعات من أمام بوابة المطار ومدخل المدينة وطريق المعاهدة وكذا من أمام مكتب البريد كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مناطق بالمركز والمدينة.

وفى مركز ومدينة القصاصين تواصل الوحدة المحلية أعمالها برفع تجمعات مياه الأمطار فيما أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودهم لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار أول بأول.