عمال الغربية يتحدون البرد ويواصلون كسح مياه الأمطار (صور)

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، استمرار موجة الطقس السيىء، والتي تمثلت في صقيع وهبوب الرياح والعواصف، في الوقت الذي قام فيه رجال وعمال الوحدات المحلية القروية في رفع مياه الأمطار الغزيرة، وتسليك بالوعات الصرف وغطاسات الأمطار بالأنفاق الرئيسية والفرعية، وعلي رأسها الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.

موجة صقيع تضرب الغربية

ورصدت عدسة «الوطن» حرص العشرات من العمال على ارتداء الملابس الثقيلة، وبدء عملهم فجرا، تزامنا مع موجه الصقيع والانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة، لأداء الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار الشارع، من خلال استخدامهم معدات خشبية وميكانيكية لكسح وشفط مياه الأمطار الغزيرة بميادين المحطة والشون والمشحمة والجلاء والبندر وشارعي الجيش.

محافظ الغربية يوجه باستمرار كسح مياه الأمطار

وفي المقابل، أجرى طارق راشد رحمي محافظ الغربية جولة ميدانية علي قدميه برفقه رؤساء الأحياء والمدن، للوقوف على المجهودات المبذولة من أجل حفظ أمن وحياة المارة من المواطنين أثناء موجة الطقس السيىء.

وشدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه، بضرورة الدفع بسيارات كسح مياه الأمطار وصرفها، والتأكد من سلامه غطاسات وبلاعات الأنفاق والكباري الرئيسية بشكل دوري.

صيانه دورية للغطاسات وبالوعات الأنفاق الرئيسية والفرعية

الجدير بالذكر، أن محافظ الغربية قرر منح اليوم السبت عطلة طارئة وإجازة نظرا لظروف الأحوال الجوية غير المستقرة، ما تسبب في ارتباك الحياة المعيشية للمواطنين.