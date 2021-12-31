قوافل حياة كريمة الطبية تكشف على 61 ألف مواطن بقنا خلال عام 2021

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان انتهت من تنظيم أخر قوافلها الطبية المجانية والتي تم تنظيمها بقرية عزبة عبدالرحمن التابعة لمركز نجع حمادى يومىّ 29 و30 ديسمبر الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد القوافل الطبية التى نظمتها المديرية خلال عام 2021 إلى 59 قافلة.

وتابع محافظ قنا، أنه تم خلالها توقيع الكشف الطبي ومنح العلاج مجانا لعدد 61 ألف و263 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 580 مواطنا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 291 مواطنا، وإجراء فحوصات معملية لعدد 3461 حالة، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قوافل حياة كريمة الطبية تصل مراكز قنا

وأضاف الداودي، أن القوافل الطبية جرى تنظيمها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك وفقا لمدى احتياج القرى للخدمات الطبية، حيث جرى توزيع القوافل الطبية بواقع «9 بمركز دشنا، 8 في كل من مركزىّ أبوتشت ونجع حمادي، 7 في كل من مركزىّ فرشوط و قوص، 6 بمركز الوقف، 5 في كل من مركزىّ قنا وقفط، 4 بمركز نقادة».

تخصصات القوافل الطبية

ومن جانبه، أشار الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصصات الطبية مثل «العظام، الرمد، الأطفال، الباطنة، الأمراض الجلدية والتناسلية، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان، أمراض الصدر، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة»، كما تشمل القوافل ندوات للتثقيف الصحي حول الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية وحضرها حوالى 5 الآف مواطن.