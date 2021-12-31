«حياة كريمة» يوفر محل بقالة بالسلع لـ«عم سيد».. تعرض للتنمر لضعف بصره

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه ياسين الزغبي، حلقة عن حالة «عم سيد»، الذي يرغب في توفير محل بقالة مزود بالسلع.

سيد: بشتغل حسب ما لقمة عيشي بتوجهني

وروى «سيد»، في لقاء مع البرنامج، إنه انتقل للعيش في القاهرة عام 1997 وعمل في فرن، وكان يبيع الخبز في عابدين والدرب الأحمر والحلمية الجديدة، «حسب ما لقمة عيشي بتوجهني»، لافتا إلى أنه ظل يمارس مهنته هذه لمدة 15 عاما، ومع الوقت ضعف نظره فارتدى نظارة، فأخبره الطبيب أنه يعاني من مرض وراثي لا يتوفر به عمليات.

وقال «سيد» إن صاحب الفرن طلب منه عدم العمل معه بسبب ضعف نظره، ففكر في إيجاد فرصة عمل في بيع البطاطا، وروى ظروفه لأهل المنطقة فصنعوا عربة له لبيع البطاطا، غير أن دخان البطاطا جعل عينيه تضعف أكثر.

تعرضت للتنمر خلال عملي في الشارع

وأوضح أنه عانى من التنمر خلال بيعه في الشارع، «يقابلني واحد يقولي ما تفتح يا أعمى ما تفتح يا أحول، بيصعب عليا نفسي، وأرجع أقول أنا قوي من جوايا، وبعد 5 دقايق أصالح نفسي بنفسي، كل ده عشان خاطر ولادي».

وطالب «عم سيد»، وهو يبكي، أن يجد عمل يرحمه من السير في الشوارع بسبب ضعف نظره، لافتا إلى أنه يرغب في عمل ثابت يستطيع منه الإنفاق على ابنته وأسرته ويربي ابنته بشكل جيد، معربًا عن أمله في أن يكون لديه الكثير من العمل ليسهل عليه الإنفاق على أسرته.

ويعرض برنامج «حياة كريمة» على قناة DMC، ويقدمه ياسين الزغبي، ويوفر البرنامج مساعدات للعديد من المواطنين الذين يحتاجون لبدء مشاريعهم الخاصة، التي تؤمن لهم الحياة الكريمة وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، كما يقدم البرنامج الدعم للمواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.