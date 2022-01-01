تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2022.. يستفيد منها 10 ملايين مواطن

بالتزامن مع بداية شهر يناير 2022، بدأ العديد من المواطنين في البحث والسؤال عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2022، التي يتم صرفها من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لأكثر من 10 ملايين و500 ألف من المواطنين، وهي الخدمة التي تستعرض «الوطن» لقرائها، خلال السطور التالية.

بالتفاصيل.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2022

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنه من المقرر أن يبدأ اليوم السبت صرف معاشات شهر يناير 2022، مشيرة إلى أن 10 ملايين و500 ألف مواطن يمكنهم صرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد والبنوك وأيضًا عن طريق منافذ شركة «فوري».

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد أكدت أنه تم التعاون مع شركات المحمول التي تعمل داخل السوق المصري، وهي كالتالي «اتصالات مصر، وأورنج مصر، وفودافون مصر، ووي»؛ بهدف التيسير على المواطنين من خلال إتاحة صرف المعاشات عن طريق محافظ الهواتف المحمولة، وهو ما يأتي بالتزامن مع التوجه من جانب الدولة للتحول إلى مجتمع يعتمد بشكل أقل على الأوراق النقدية، وتوفير البدائل الإلكترونية.

طريقة تحويل المعاش على محفظة الهاتف المحمول

وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن أي صاحب معاش أو يستفيد من المعاش يمكنه تحويل الاستحقاقات التأمينية إلى المحفظة الإلكترونية الموجودة على رقم الهاتف الشخصي، عن طريق حصوله على خطاب من جانب الشركة المختصة، على أن يتوجه بالخطاب إلى مكتب التأمينات.

جدير بالذكر، أن بنك ناصر الاجتماعي، تحت رئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قد أعلن مؤخرًا عن كل من إصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة بشكل مقدم لكافة عملاء البنك، وذلك سواء لأصحاب المعاشات أو المرتبات.