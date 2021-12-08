بنك ناصر: استبدال بطاقات المعاشات والمرتبات ببطاقة «ميزة»

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، عن إصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لكافة عملاء البنك، سواء أصحاب المعاشات أوالمرتبات، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، والشراء من كافة التجار داخل جمهورية مصر العربية، تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

إمكانيه السحب والتعامل من خلال شركة فوري

وأضاف البنك فى بيان، قبل قليل، أنها تتيح أيضا الشراء عن طريق الإنترنت، واستخدام بطاقة ميزة في سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إمكانيه السحب والتعامل من خلال شركة فوري وجهات الدفع الالكتروني لشركات المحمول وكذلك تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات الأخرى.

وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، أنه تم إصدار 105 آلاف كارت لعملاء البنك لاستخدامها في عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدي من خلال فروع البنك، والتي وصل عددها إلى 106 فروع ومستهدف زيادتها إلى 200 فرع بنهاية العام المقبل.

إصدار مليون و200ألف كارت لمستفيدي معاشات تكافل وكرامة

وأضاف أن هناك 27 وحده مصرفية للبنك داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل الجامعات المصرية وجاري إصدار باقي البطاقات لباقي العملاء بالتتابع كما تم إصدار مليون و200 ألف كارت لمستفيدي معاشات تكافل وكرامة.

دعم جهود التحول الرقمي للتسهيل على العملاء

وأوضح أن البنك يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الشمول المالي على مستوى الدولة وقطاعتها المختلفة في ظل منظومة آمنة تحقق أهداف الدولة المرجوة بإدخال شرائح مختلفة على المنظومة المالية وتقديم وتسهيل الخدمات الحكومية المختلفة، ودعم جهود التحول الرقمي للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وبهذه المناسبة احتفل قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك والذي يشهد حاليا عملية تطوير باعتباره المحرك الأساسي في العملية المصرفية وتشمل الخطة تطوير نظم المعلومات في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.