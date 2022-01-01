هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟.. يتزامن مع أعياد الميلاد

يسأل المواطنون عن موعد إجازة 7 يناير وهو الذي يوافق عيد الميلاد المجيد للمسيحيين، وهل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر بسبب توافق العيد خلال هذا العام يوم الجمعة، ومصير الإجازة هل سيتم الاكتفاء بيوم الجمعة أم سيعطي مجلس الوزراء يوما بديلا عن الجمعة، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل ومصير يوم الإجازة من البداية وحتى الآن.

إجازة عيد الميلاد المجيد

خلال أيام قليلة وتحديداً يوم الجمعة المقبل تأتي أول الإجازات الرسمية خلال عام 2022 والتي ينتظرها الطلاب أو الموظفين بالقطاعين العام والخاص، وهي إجازة عيد الميلاد المجيد والتي جاءت هذا العام خلال يوم الجمعة الذي يعتبر في الأساس عطلة رسمية.

هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية؟

«هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟»، سؤال جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، لمعرفة إمكانية تغيير مجلس الوزراء ليوم الإجازة وإعطاء يوم بديل عن يوم الجمعة، وتناقشوا حول هل سيتم إعطاء يوم الخميس المقبل الموافق 6 يناير أو الأحد الموافق 9 يناير يوم إجازة بديل.

مجلس الوزراء لم يُصدر قراراً بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد

وحتى هذه اللحظة مازال أمر إجازة عيد الميلاد المجيد قيد الدراسة من جانب الحكومة، ولم يصدر مجلس الوزراء أي قرار بشأنها سواء بالإبقاء عليها كما هي، أو إعطاء المواطنين يوم أخر بديل سواء الخميس المقبل أو الأحد 9 يناير.

ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس

ومن الجدير بالذكر، فإن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً بترحيل أي يوم إجازة يأتي في نصف الأسبوع إلى يوم الخميس حتى يجتمع مع العطلات الأسبوعية الرسمية وهي الجمعة والسبت، وتم تطبيق هذا القرار على مختلف الأعياد خلال العام الماضي.