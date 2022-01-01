فاكسيرا: نستهدف توفير 80% من اللقاحات والأمصال للسوق المحلية في 2025

كشفت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن خطة مصانع فاكسيرا قصيرة المدى خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار جائحة كورونا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي توطين صناعة اللقاحات والأمصال وتغطية احتياجات السوق المحلية.

تغطية حائجة السوق المحلية بنسبة 80% عام 2025

وقالت هبة والي في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، إن فاكسيرا تهدف خلال الفترة المقبلة بتغطية حاجة السوق المحلي من اللقاحات والأمصال بنسبة تصل لـ80% بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذه خطة مبدئية يمكن أن تزيد نسبة التغطية وفقًا للتوسعات والاتفاقيات التي تجريها فاكسيرا مع الشركات المصنعة للقاحات من خلال الحصول على المادة الخام، أو من خلال نقلة كلية لعملية تصنيع اللقاح داخل فاكسيرا.

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن الدولة تعطي أهمية بالغة في عملية تصنيع اللقاحات والأمصال وتوطينها داخل السوق المحلي، لافتة إلى دعم القيادة السياسية لتوفير كافة الاحتياجات من أجل إنتاج كافة اللقاحات والأمصال والبدء في تصدير الفائض من الإنتاج لدول الأخرى.

فاكسيرا متفردة في مجال تصنيع الأمصال

وأوضحت والي، أن فاكسيرا تغطي حاجة العديد من الدول من الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين، وخاصة في منطقة الصحراء الكبرى بشمال أفريقيا، مضيفة أن فاكسيرا تحصل على السموم من مختلف أنواع العقارب والثعابين وتنتج المادة المضادة وتوفرها في هيئة أمصال للوقاية من مضاعفات الإصابة باللدغات.

ونوهت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إلى وجود فائض في إنتاج المحلي من الأمصال، كما توفر كافة أنواع المصل تحسبًا لأي أزمات قد تشهدها مصر للحفاظ على أرواح المواطنين.

أكدت والي، أنه تم إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة داخل مصانع فاكسيرا من لقاح سينوفاك بعد الاعتماد الرسمي، إذ جرى توزيع أغلبية هذه الجرعات على مراكز التطعيم في محافظات مصر المختلفة.