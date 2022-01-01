«فاكسيرا»: إنشاء مجمع تبريد يستوعب 150 مليون جرعة لحفظ اللقاحات

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إنه يجري الانتهاء من العمل على إنشاء أول مجمع تبريد مركزي بمنطقة أكتوير تابع لـ«فاكسيرا»، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبي له في مارس المقبل للتوسع في توفير اللقاحات والأمصال.

مجمع تبريد بقدرة استيعابية تصل لــ150 مليون جرعة

وأضافت هبة والي في تصريحات لــ«الوطن»، أن القدرة الاستعيابية لمجمع التبريد المركزي تصل لــ150 مليون جرعة لحفظ اللقاحات والأمصال، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية لمجمع التبريد تبلغ ألفي متر مربع بهدف تخزين أكبر قدر ممكن من اللقاحات وحفظها في درجات حرارة تتماشى مع المادة المصنعة بها.

مجمع التبريد يعمل إلكترونيا

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، بأن نظام العمل في مجمع التبريد يعمل كليا بنظام الإلكتروني دون التدخل العنصر البشري، إذ تم تجهيزه من قبل شركة سينوفاك الصينية الرائدة في مجال مصانع تبريد اللقاحات دون تدخل بشري.

وأردفت والي، أن المجمع تم تغطيته كليا بنظام الكاميرات الحديثة لمتابعة عملية حفظ اللقاحات بصورة مباشرة، بالإضافة إلى استخدام نظام تكنولوجي حديث يعمل على إخطار بوجود أي عطل حدث في تلاجات الحفظ الخاصة باللقاحات، توضيح مشكلة العطل وحلها فورا.

مجمع التبريد ضمن خطة فاكسيرا

وأشارت رئيس مجلس فاكسيرا إلى، أن المجمع ضمن خطة فاكسيرا وضمن الاتفاقيات المبرمة مع شركة سينوفاك في نقل كامل التكنولجيا الخاصة بتصنيع وحفظ اللقاحات، لافتة إلى أن المجمع يهدف لتوفير اللقاحات وتغطية السوق المحلية وتصدير اللقاحات لسوق الدول المجاورة التي ترغب في الحصول على اللقاحات من إنتاج فاكسيرا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تصنيع اللقاحات.