«فاكسيرا» تكشف عن خطة لتوطين اللقاحات في مصر بالتعاون مع «سينوفاك»

قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن الأيام الماضية شهدت اجتماعًا مع رئيس شركة الصينية «سينوفاك» الرائدة في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ من أجل الاستفادة في كافة المجالات العلمية والطبية في علم تصنيع اللقاحات وتوفيرها في جميع المحافظات؛ بهدف تغطية إنتاج السوق المحلي.

فاكسير تكشف عن خطتها مع شركة سينوفاك

وأوضحت «والي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتماع شهد توقيع عدة اتفاقيات بين إدارة «فاكسيرا وشركة سينوفاك»، التي تتمثل في عدم الاكتفاء بالحصول على المادة الخام من أجل تصنيع اللقاح، بل تصنيع اللقاح كليا داخل مصانع فاكسيرا، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتطبيقها داخل المصانع.

نقل خبرات سيوفاك لمصانع فاكسيرا

وأضافت رئيس «فاكسيرا»، أنه تم الاتفاق على نقل الخبرات والكوادر الرائدة في شركة سينوفاك، للعاملين في مصانع فاكسيرا لتفادي حدوث أي أخطاء جانبية تؤثر على آلية تصنيع اللقاحات، بالإضافة إلى الاتفاق على الاستفادة من عملية التجارب الإكلينكية المرتبطة باللقاحات، ونقل الخطوات البحثية التي تجري على الطعوم الجديدة وكيفية تطويرها ضد المتحورات الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه المجالات خلال عام 2022.

فاكسيرا هدف مصر لتوطين اللقاحات

وأشارت إلى أن «فاكسيرا» تعد خطة مستقبلية لإنتاج اللقاحات والأمصال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، إذ تعطي الدولة أهمية كبرى لتوطين اللقاحات والأمصال وتوفير الفائض وتغطية حاجة بعض الأسواق الخارجية.