ناقد أدبي يبكي على الهواء لرحيل جابر عصفور: مصر فقدت مثقفاً كبيراً

قال الدكتور طارق نعمان الناقد والمترجم، باكيا على الهواء، إن الرحلة المعرفية للمفكر المصري الراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق كانت كبيرة جدا، وكان الامتداد الحقيقي للمفكر الراحل طه حسين عبر انتساب مباشر مع أحد أنبل وأنبه تلامذته المفكرة سهير القلماوي، حيث تأثّر بأفكارها بشكل كبير، وأضاف باكيا: «مصابي فيه كبير على المستوى الشخصي، وتعلمت منه كثير».

قضايا المرأة احتلت جزءً مهما من كتابات جابر عصفور

وأضاف نعمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «سهير القلماوي لم تصدر كتبا كثيرة، لكنها أنجبت رسالة ألف ليلة وليلة، ونبهت الثقافة العربية للمسكوت عنه، حيث كانت تنتقم لقضية المرأة، وبالتالي لم يكن من المستغرب أن تحتل قضايا المرأة جزءً مهما من كتابات جابر عصفور».

وتابع الناقد والمترجم، أن الراحل كان قامة ثقافية استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى من النادر أن تتكرر في العالم العربي تتميز بخصوصية فريدة، حيث جمع قدرا كبيرا من الإجادة والتميز مع كل هذا التميز، موضحًا: «كانت شخصيته تكمن في قدرتها الكبيرة على الحلم وصناعة الأمل في هذه الأمة، ومنذ أن تخرج في عام 1965م وهو يكسب تلاميذه بحضور معرفي طاغٍ وتدفق غير عادي وحداثة معرفية كبيرة عبر كل الجامعات المصرية والعالمية التي عمل وحضر فيها، وعلى رأسها جامعة هارفارد التي كانت تحرص دوما على دعوته كأستاذ زائر بها على مدار سنوات عديدة».

لعب دورا من أخطر الأدوار السياسية التي خدم بها مصر

وأكد «نعمان» أن المثقف الذي لا يتحسس آلام شعبه لا يستحق أن يحظى بلقب مثقف، أما جابر عصفور، كان مثقفا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومحركا ثقافيا كبيرًا ليس في نطاق أسوار الجامعة فقط، لكن على امتداد جامعته العربية، ولعب دورا من أخطر الأدوار السياسية التي خدم بها مصر، فبعد أن قوطعت مصر بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، عقدت مؤتمرات دولية، وبعدها بدأ العرب يتوافدون تباعا دولة بعد دولة، حيث شارك مع مثقفي مصر في إعادة مصر إلى الدول العربية عبر المجلس الأعلى للثقافة، الذي استلمه جثة هامدة وحوله إلى كيان فاعل ونابض.