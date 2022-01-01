رامي عياش وأحمد سعد يحييان حفلًا بمدينة الجلالة وسط تساقط الأمطار

شارك النجمان رامي عياش وأحمد سعد، في إحياء إحدى حفلات رأس السنة بمدينة الجلالة، على شاطئ أحد الفنادق، بحضور الآلاف من الشباب والأسر من مختلف الجنسيات العربية.

أحمد سعد يحيي أولى فقرات الحفل

أحيا أولى فقرات الحفل أحمد سعد، الذي قدم عددًا كبيرًا من أغانيه الشعبية والطربية «بحبك يا صحبي»، «تاج الملوك»، «حسبتها غلط»، «يا بخته» و«خليك رقيق يا قلبها» و«يا متدلع».

وصلة رقصة لـ رامي عياش

وبعدها صعد النجم رامي عياش على خشبة المسرح، وقدم وصلات من الغناء والرقص المتتالية طوال فترة تواجده، على عدد من أغانيه منها «قصة حب»، «يا مسهر عيني»، «بالعكس»، «يا حبيبي القلب مال»، «يا بنت السلطان»، «أنا بدي جن»، «مبروك».

خيمة لحماية الجمهور من الأمطار

وقدمت فقرات الحفل الإعلامية سنا نصري، وهو من إنتاج أشرف الحديدي وشيرين بدر ورغم تساقط الأمطار بكثافة، إلا أنه تفادي تلك الأزمة، بعمل خيمة ضخمة لحماية الجمهور.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، أعلن منذ أيام قليلة عودته لطرح الألبومات مرة أخرى، بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات كاملة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «انستجرام»، قائلًا: «خبر حلو بالنسبة لي أنى بعد مرور أكثر من 10 سنوات ما عملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا».