حملات لتأمين وتنظيف محيط كنائس القليوبية استعدادا لعيد الميلاد المجيد 

أعلنت محافظة القليوبية شن عدد من الحملات لمتابعة جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بمدن المحافظة، من خلال حملات إزالة الإشغالات، ورفع تراكمات القمامة من محيط مطرانية بنها وكنيسة ماريوحنا بمدينة بنها، وبكنيسة السيدة العذراء بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر، وكذلك كنيسة مارجرجس بمدينة طوخ.

جهود رجال الشرطة في تأمين الكنائس

وثمنت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم، دور رجال الشرطة في تأمين احتفالات المواطنين بالعام الميلادي الجديد، مؤكدة بأنه ليس بجديد على رجال أمن القليوبية في تأمين الفعاليات والمناسبات على أرض المحافظة.

ووجهت المحافظة في بيانها الشكر والتقدير لكافة رجال الشرطة، وعلى رأسهم اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، على جهودهم المتواصلة والإخلاص في العمل لحماية الوطن والمواطنين.

وأكد البيان، التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية في خدمة المواطن، وتحقيق الأمن والأمان على أرض المحافظة.

استمرار حملات رفع تراكمات الأمطار

في سياق متصل، تواصلت أعمال نزح مياه الأمطار التي تساقطت مساء يومي الخميس والجمعة، لتوفير السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية.

يذكر أن المحافظة أعلنت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية، وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار.