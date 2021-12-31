الطقس السيئ يضرب القليوبية وإعلان الطوارئ عقب سقوط الأمطار الغزيرة

استمرت حالة الطقس السيئ بمحافظة القليوبية والتي بدأت أمس الخميس، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار متفاوته الشدة زادت من حدتها خلال الساعات الماضية بطريقة متواصلة دون توقف، مما تسبب في خلو الشوارع من المارة والتزام المواطنين بالمنازل وإلغاء بعض الاحتفالات الخاصة بأعياد رأس السنة الجديدة، في الوقت الذي دفعت فيه شركة مياه القليوبية بكل معداتها وفرقها لمواجهة مياه الأمطار في كافة أنحاء المحافظة.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا لسقوط الأمطار المتواصل بالقليوبية وفي مدينة بنها تحديدا، وغرق بعض الشوارع والأنفاق الرئيسية، وتناولت حالة الطقس بالمحافظة وجهود شركة مياه القليوبية في مواجهة تراكم مياه الأمطار بالشوارع والأنفاق واستعراض السيولة المرورية على الطرق الرئيسية والداخلية.

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رفع تجمعات مياه الأمطار

فيما واصلت فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رفع تجمعات مياه الأمطار بمدن القليوبية منذ هطول الأمطار أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، من خلال انتشار وتمركز المعدات بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين وطريق مصر إسكندرية الزراعي وطريق بنها المنصورة وطريق شبرا بنها الحر والأنفاق، مع استمرار موجة انخفاض درجة الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار اليوم الجمعة.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع تجمعات المياه ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة لمرور القليوبية لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.