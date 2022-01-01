«فاكسيرا»: تكشف موعد تصدير أول شحنة من لقاح سينوفاك للخارج

كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن موعد تصدير أول شحنة من لقاح «سينوفاك» للخارج وذلك بعد إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة من اللقاح داخل مصانع فاكسيرا خلال الشهور الماضية، لتغطي حاجة السوق المحلي بوفرة من اللقاحات التي تم تصنيعها في فاكسيرا ووفرتها للدولة لتطعيم المواطنين.

تصدير أول شحنة لفلسطين خلال أيام

وقالت هبة والي، إن الأيام المقبلة سوف تشهد تصدير أول شحنة للخارج من لقاح كورونا «سينوفاك» لدولة فلسطين ويجرى حاليا الانتهاء من كافة الشروط والضوابط المرتبطة بعملية تصدير اللقاحات، موضحة أنه جرى الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تصدير أول شحنة، ويتم حاليا وضع الكمية التي يتم تصديرها لدولة «فلسطين».

فاكسيرا يهدف لتصدير اللقاحات

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن «فاكسيرا» تسعى لتوفير العديد من الشحنات للدول المجاورة والدول الأفريقية حيث تلقت العديد من الطلبات من بعض الدول بشأن الحصول على اللقاح، ومن بين هذه الدول دولة «السودان»، ويتم العمل على ترتيب كافة الأمور المتعلقة بعملية تصدير اللقاحات.

التوسع في الحصول على المادة الخام للقاحات

وأكدت والي، أن فاكسيرا تعمل حاليا على التوسع في عملية إنتاج اللقاحات، حيث يتم التفاوض مع بعض الشركات المصنعة للقاحات للحصول على المادة الخام وإنتاجها داخل مصانع «فاكسيرا» خلال الفترة المقبلة على غرار إنتاج لقاح سينوفاك.

افتتاح مصنع لتوسع في إنتاج اللقاحات

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن الفترة المقبلة سوف تشهد توسعا في علميات تصنيع اللقاحات من خلال افتتاح مصنع آخر على غرار «مصنع 60»، لإنتاج اللقاحات والتوسع في توفير اللقاح وتصدير الفائض للخارج.