21 ألف طن أجهزة إلكترونية تخلص منها المصريين في 6 أشهر

قال الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن 180 ألف و300 مستخدم حملوا تطبيق وزارة البيئة المصرية لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية خلال ست أشهر منذ أنطلاق التطبيق رسميا يونيو الماضي، متابعًا أننا حصلنا على 70 ألف طلب لإعادة تدوير منتجات إلكترونية، وذلك طبقا للإحصائيات النهائية.

وتابع العربي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطبيق نجح خلال ست أشهر من أنطلاقة في تجميع ما يقدر بـ21 ألف طن من المخلفات الإلكترونية مما يتيح إعادة تدويرهم بشكل أمن على البيئة.

3200 منتج اغلبها شاشات

وأضاف العربي، أن عدد المنتجات التي جمعت من المنازل بلغ 3200 منتج ما بين «شاشات وكمبيوترات محمولة، وأجهزة ثابته، وهواتف محمولة، وشواحن وبطاريات، وأجهزة تشغيل رقمية، وأجهزة استقبال للقنوات التليفزيونية»، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وأكد العربي، أن الشاشات الإلكترونية استحوذت على النصيب الأكبر من المنتجات التي استبدلت من خلال التطبيق بكوبونات خصم بنسبة 40% من أجمالي الأجهزة الإلكترونية، وجاء في المركز الثاني البطاريات والشواحن والكابلات بنسبة 22%، ثم أجهزة أستقبال القنوات الفضائية وأجهزة عرض الفيديو بنسبة 10%، ويليها أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب» بنسبة 8%، وكانت النسبة الأقل من نصيب الهواتف المحمولة.

كوبونات خصم فورية مقابل أجهزتك الإلكترونية

وأوضح رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن التطبيق قائم على مجموعة من الشراكات مع شركات بيع أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة وشركات اتصالات ومطاعم، حيث يحصل مستخدم التطبيق على كوبونات خصم على المنتجات الجديدة أو خصم فوري.

وأشار العربي، إلى أن التطبيق يعمل في عدد من المحافظات وهي: «الإسكندرية والمنصورة والمحلة الكبرى وأسيوط إلى جانب القاهرة والجيزة».