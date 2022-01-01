طبيب يكشف موعد انتهاء كورونا في مصر: انتشار أوميكرون بداية النهاية

قال الدكتور أيمن ثروت نائب مدير مستشفى العبور التخصصي، إن موعد انتهاء كورونا في مصر، سيكون مرتبطًا بمجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تساعد على القضاء على الفيروس التاجي المستجد وعدم ظهور متحورات جديدة منه؛ مما يؤدي للسيطرة على الوباء وعدم تفشي الإصابات وانتشاره في مختلف المحافظات.

تعرف على موعد انتهاء كورونا في مصر

وأضاف «ثروت» في تصريحات لــ«الوطن»، أن ظهور متحور أوميكرون يعجل بانتهاء جائحة كورونا، وأن موعد انتهاء كورونا في مصر، في حالة تفشي أوميكرون في جميع أنحاء العالم سيكون هو بداية النهاية لجائحة الفيروس التاجي المستجد، ومن المحتمل السيطرة بصورة كاملة على الفيروس نهاية عام 2022.

شروط انتهاء كورونا في مصر

وتابع نائب مدير مستشفى العبور التخصصي، أنه من المتوقع ظهور متحورات جديدة عكس متحور أوميكرون وستكون هذه المتحورات أقل من حيث الأعراض والمضاعفات الناتجة والتي تساعد على تحديد موعد انتهاء كورونا في مصر، مؤكدا أن السيطرة على الوباء مرهونة بمجموعة من الضوابط والتدابير الوقائية والتي تتمثل في:

- الحصول على اللقاح بشكل عام والحصول على الجرعة التنشيطية بشكل خاص

- ارتداء الكمامة بصورة دائمة

- غسيل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، أو تطهير اليدين بالكحول

- تناول الوجبات بأدوات آحادية الاستخدام

- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة وغير مغلقة

- التباعد الجسدي والبدني مسافة لا تقل عن متر عند التحدث مع الآخرين

أهمية الوصول لمناعة القطيع

أوضح «ثروت»، أن جميع اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين فعالة وتقلل من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، والوصول لمناعة القطيع يساعد على تحديد موعد انتهاء كورونا في مصر، ويجب الحصول على اللقاح من أجل تسريع وتيرة الحصول اللقاح وتطعيم كافة الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح.