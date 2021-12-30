الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا بعد استلام أقراص «باكسلوفيد»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن عقار «مولنوبريفير» المصري المعالج لفيروس كورونا، والذي تعرض تفاصيله اليوم خلال المؤتمر الصحفي حول «جائحة بين حتمية الواقع وتطلعات المستقبل»، من تنظيم شركة «هوكستر» للأدوية، له العديد من الاستخدامات الأخرى، وجرى تطويره للقضاء على خطورة فيروس كورونا والشفاء في فترة زمنية أقل.

دواء فايزر يصل الشهر المقبل

وأضاف «حسني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التعاقد على استيراد شحنة من دواء فايزر «باكسلوفيد» الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيجري تحديث بروتوكول علاج كورونا عقب وصول اول شحنة من دواء فايرز وطرحها في المستشفيات.

وتابع رئيس اللجنة العلمية، أن جميع الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا كانت تستخدم من اجل علاج بعض الأمراض الأخرى، ولكن تم تطويرها لعلاج فيروس كورونا.

حسني: تخوفات من تسبب الطقس البارد في زيادة الإصابات

وأكد أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتي أقرتها وزارة الصحة، وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، الحصول على اللقاح، التباعد الجسدي والبدني».

وأشار إلى أن هناك تخوف بسبب حالة الطقس البارد التي يمكن أن تسبب ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مرة، منوها في الوقت ذاته إلى وجود استقرار في عدد الإصابات عقب الانتهاء من ذروة الموجة الرابعة.