تركيب بالون بمعدة مريضة تعاني السمنة لأول مرة بمستشفيات أسيوط

تم لأول مرة في مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط تركيب بالون بالمعدة لمريضة تعاني من زيادة في الوزن عن طريق منظار المعدة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في قطاع الصحة بمحافظة أسيوط، بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتطبيقاً لبروتوكولات التعاون المشتركة بين مستشفيات صحة أسيوط ومستشفيات جامعة أسيوط.

فريق إجراء العملية بمستشفى أسيوط

قام بإجراء العملية فريق من الأطباء، بقيادة الدكتور حسين الأمين، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بطب أسيوط، بحضور الدكتور محسن محمد شاكر، مسؤول المناظير بمديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد فاروق، رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أمجد يونس، مدير مستشفى أسيوط العام، وأطباء التخدير بالمستشفى، تحت إشراف ورعاية ودعم من الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي بكلية طب أسيوط.

وصول 5 أجهزة ومعمل متكامل من وزارة الصحة لصالح المستشفيات المركزية

من جانب آخر، أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وصول 5 أجهزة ومعمل متكامل من وزارة الصحة لصالح المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة لتطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أنه تم وصول جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الصدر ووصول أجهزة وحدة أورام الثدي إلى مستشفى أسيوط العام، ووصول أجهزة ومعمل أشعة لمستشفى البداري المركزي، وذلك لتطوير الخدمة الصحية بالمستشفيات وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات معلناً تقديمه جميع سبل الدعم للنهوض بالخدمات الصحية وتطوير المستشفيات.