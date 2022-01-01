القومي للبحوث: نجهز لبدء تجارب المجموعة الثانية للقاح كوفي فاكس المصري

كشف الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق البحث المكلف بإجراء التجارب الإكلينكية للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس» المحضّر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، أن المركز بصدد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتدشين وبدء التجارب السريرية للقاح على المجموعة الثانية من المتطوعين، مشيراً إلى أن المركز مستعد ولديه قدرات وإمكانيات علمية كبيرة في هذا الشأن.

من يرغب في التطوع للتجارب السريرية يتقدم لبدء الفحوصات

وناشد رئيس الفريق البحثي للتجارب السريرة للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين الراغبين في الانضمام لفريق المتطوعين لإجراء التجارب الإكلينيكية للقاح كوورنا المصري التوجه للمركز القومي للبحوث لتسجيل بيناتهم وإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية المناسبة للتأكد من سلامتهم ومناسبتهم لإجراء التجارب الإكلينكية، مؤكداً أن التطوع هو أحد الأدوار الوطنية وتهدف لخدمة الإنسانية.

القومي للبحوث: نتائج المجموعة الأولى للقاح كورونا المصري ممتازة

وأكد رئيس الفريق البحثي أن نتائج التجارب الإكلينيكية التي تمت على المجموعة الأولى من المتطوعين للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس» حققت نتائج إيجابية ومتميزة ونسبًا متميزة للأجسام المضادة، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات أثناء وبعد التطعيم على المتلقين وكذلك عدم رصد أي أعراض جانبية خطيرة عليهم بعد تلقيهم اللقاح، وأنهم يمارسون حياتهم الطبيعية دون وجود أي مشكلات أو وجود موانع.

وأوضح رئيس الفريق البحثي أنه يجب على المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وتجنب الحصول على أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.