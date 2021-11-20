رئيس مصنع «كوفي فاكس»: جاهزون لإنتاج 9000 جرعة للتجارب الإكلينيكية

أكد اللواء محسن بدوي، رئيس مجلس إدارة مصنع فاكسين فالي والعضو المنتدب للمصنع المنتج للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، أن جميع النتائج التي حققتها التجارب ما قبل الإكلينيكة على اللقاح جاءت مبشرة وحققت نسب 100% فاعلية على الفيروس، مؤكدا أنه آمن وذو فعالية كبيرة وتم التأكد من خلوه من الميكروبات والعدوى.

اللقاح المصري «كوفي فاكس» آمن

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع فاكسين فالي لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة المصنع تبنى فكرة علماء المركز القومي للبحوث، وبدأ في الإعداد والتجهيز للملف، حتى تم التأكد من جميع الدراسات التي تمت، منوهاً بأنه يجرى حالياً التجهيز لتحضير وإنتاج 9000 عبوة جديدة للتجارب السريرية من المرحلة الثالثة، مؤكداً أن التجارب الإكلينيكة على المتطوعين تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

بدوي: أجرينا التجارب التأكيدية للقاح على أنواع من الحيوانات المقاربة في خلايا أنسجتها لجسم الإنسان

وتابع أن التجارب التي تمت على اللقاح مبشرة جداً وأعطت مناعات عظيمة جداً وحققت فعالية 100% على الفيروس أثناء التجارب على الحيوانات، ونحن في انتظار النتائج على المتطوعين، لافتا إلى أن اللقاح سيكون من اللقاحات التي لها دور في صد ومواجهة المرض وسيكون لها أثر إيجابي على المرض، ونحن مطمئنين إن شاء الله لجميع النتائج: «مش هننتج حاجة لو مش متأكدين منها 100%».

وأشار إلى أن التجارب للقاح المصري تمت على فئران التجارب «بيبي مايس»، و«جنيا بج» الخنازير الصغيرة وهي أقرب في الخلايا لجسم الإنسان، لافتا إلى أنه جرى تجهيز 2000 عبوة للمرحلتين الأولى والثانية، وحالياً نعمل على تجهيز العبوات للمرحلة الثالثة وهي 9000 جرعة نظراً لكبرها، وتم العمل عليها بتجهيز الإمكانيات.