القومي للبحوث: نتائج المجموعة الأولى لتجارب لقاح «كوفي فاكس» مطمئنة

أكد الدكتور أسامة عزمي، رئيس المركز الطبي بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، أن النتائج الأولية للتجارب الإكلينيكة للمجموعة الأولى من المرحلة الأولى التي تلقت اللقاح من المتطوعين، نتائجها مبشرة وجيدة ومطمئنة.

المتطوعون يمارسون حياتهم الطبيعية دون وجود مشكلات

وأضاف «عزمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن النتائج يجري مراجعتها من هيئة الدواء المصرية، وذلك للتأكد من النتائج، وتمهيدا لمنح الموافقة لبدء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصري كوفي فاكس، للمجموعة الثانية من المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس الفريق البحثي، أن النتائج كشفت عدم ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين، بعد الحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أن المتطوعين يمارسون حياتهم الطبيعية دون وجود أي مشكلات.

رصد أي تحورات بشأن الفيروس

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي المحضر للقاح كورونا المصري بالمركز القومي للبحوث، أن المركز يجري دورا عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لعينات فيروس كورونا كوفيد 19، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة مراحل تطور الفيروس، ورصد أي تحورات بشأن الفيروس.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة، ولا توجد أي تحورات جرى رصدها داخل مصر للفيروس، باستثناء الحالات التي جرى الإعلان عنها رسميا من وزارة الصحة، فيما يتعلق بأوميكرون.