القومي للبحوث: لقاح «كوفي فاكس» المصري يستطيع السيطرة على كورونا

قال الدكتور أحمد السيد قايد، باحث بالمركز القومي للبحوث، إن مصر لديها خبرات وأدوات أهلتها لبدء العمل على اللقاح المصري «كوفي فاكس».

50 طفرة من سلالة كورونا الجديدة

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «تنفيذ بروتوكولات التتابع الجيني للفيروس، تستغرق فترة طويلة، واللقاح قابل للتطور»، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 50 طفرة من سلالة كورونا الجديدة.

وحول التشكيك في عملية إنتاج اللقاح، قال الدكتور أحمد السيد قايد، الباحث بالمركز القومي للبحوث،«خطوات تسجيل الفاكسيم طويلة، وتتضمن مراحل عدة بينها النشر العلمي».

اللقاح المصري أثبت فاعليته خلال الاختبارات السريرية

وأكد أن الاختبارات السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس» أمامها 6 أشهر، كما أن منظمة الصحة العالمية سجلت اللقاح لديها بعد إجراء اختبارات على الحيوانات لمدة عام ونصف.

الاختبارات السريرية ستكون داخل مصر على 3 مراحل

وأردف أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث أن الاختبارات السريرية ستكون داخل مصر على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن اللقاح أثبت فاعليته خلال الاختبارات الأولية.

اللقاح المصري قادر على احتواء كورونا

من جانبها أكدت الدكتور أمنية محمد، باحث بمركز التميز العلمي بالقومي للبحوث، قدرة اللقاح المصري «كوفي فاكس» على احتواء فيروس كورونا والسيطرة عليه، مشيرةً إلى أن الوصول لمرحلة التجارب السريرية.

استخدام البيض كعائل في اختبارات الإنفلونزا فيروس

وأضافت خلال لقاء بالبرنامج: «يتم استخدام البيض كعائل في اختبارات الإنفلونزا فيروس، وحينما تتحقق التنمية يتم إجراء أكثر من اختبار لقياس فعالية الفيروس ومعرفة مدى خطورته»، مشددةً على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الدكتور أمنية محمد، الباحثة بمركز التميز العلمي بالقومي للبحوث، إلى أن كافة العاملين بالمركز القومي للبحوث، حصلوا على لقاح فيروس كورونا.