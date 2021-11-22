مصادر عن تجارب اللقاح المصري «كوفي فاكس»: صحة المتطوعين جيدة

أكدت مصادر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي، أنَّ صحة المتطوعين الذين حصلوا على لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، بخير ولم يتمّ رصد أي أعراض جانبية خطيرة عليهم، لافتة إلى أنَّ التجارب الإكلينيكة تجرى الآن على المتطوعين عبر 3 مراحل.

استمرار التجارب الإكلينكية للقاح المصري وفقاً لبروتوكولات محددة

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ أي دواء أو لقاح يتم إنتاجه للبشر يجب أن يمر بـ 4 مراحل، وكلها متتالية ولا يمكن أن يتم تخطي أي منها، موضحًا أنَّه بالنسبة لمصر يجب أن يمر الملف على هيئة الدواء المصرية لمراجعته واعتماده، حيث يتمّ التقدم بإثبات أن اللقاح أو الدواء في أثناء التجارب على الحيوانات حقق فعالية وآمان وكذلك قدرة تصنيعه تناسب الإنسان وهو ما حدث مع اللقاح المصري كوفي فاكس.

وتابعت المصادر، أنَّه تمّ تجهيز 23 ألف ورقة وتسليمها لهيئة الدواء المصرية لإثبات جميع الخطوات التي تمّ تحضير اللقاح بها، لافتة إلى أنَّ امتلاك الدواء هو امتلاك للقرار، لافتة إلى أنَّ الدولة المصرية وضعت نصب عينيها الاهتمام بالبحث العلمي، مؤكّدة أنَّ مصر هي الدولة السادسة في العالم التي أنتجت لقاح كورونا- كوفي فاكس، ضمن دول أمريكا والصين وروسيا وإنجلترا وألمانيا.

القومي للبحوث: «كوفي فاكس» محضر من عزلة مصرية لفيروس كورونا

وأشارت إلى أنَّ لقاح كورونا المصري سيكون فعّالًا، مبينة أنَّ التجارب السريرية تمت على المتطوعين ولم يتمّ رصد أي أعراض جانبية خطيرة لديهم منذ تلقي الجرعة الأولى الأحد الماضي، موضحًا أنَّه فور تلقيهم اللقاح تمّ وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ومن ثم تمّ السماح لهم بالخروج والذهاب لمنازلهم.

وأكّدت أنَّه سيتمّ منح الجرعة الثانية للقاح كورونا المصري بعد 28 يوما من الجرعة الأولى، لافتة إلى أنَّه سيتمّ الكشف عن النتائج النهائية للدراسات الإكلينكية خلال الفترة المقبلة؛ بعد الانتهاء من التجارب للمرحلة الثالثة وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرة إلى أنه حال سير التجارب الإكلينيكية بخير وتحقيق نتائج مبشرة، سيتمّ إتاحة اللقاح من 6 إلى 9 أشهر.