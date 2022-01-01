أجهزة كفر الشيخ تتابع أعمال تطهير الشوارع من مخلفات الأمطار

نظمت الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ حملات لرفع المياه من الشوارع، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وحملات لأعمال النظافة ورفع المخلفات، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وتفقدت المهندسة عايدة ماضي، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بعدد من المدن، ومنها مركز ومدينة الرياض، بحضور جمال يونس، رئيس المدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وردم وتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام، والمداخل والمخارج، ورافد الطريق الدولي، بالإضافة إلى شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سحب مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار فور سقوطها بحي شرق وغرب المدينة، وكذلك بقرى مركز كفر الشيخ.

سيدي سالم وقلين ترفعان مياه الأمطار

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة والقرى التابعة لمركز سيدي سالم.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع درجة الاستعداد في جميع القرى والمدينة لمواجهة التغيرات المناخية وموجة سقوط الأمطار، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف، وجاهزية سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز، واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، انتشار المعدات لرفع تراكمات المياه أولاً بأول بالشوارع، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصاً على سلامتهم.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رفع تراكمات الأمطار بشوارع المدينة والدفع بسيارات كسح وسحب المياه بالمدينة والقرى، للسيطرة على كميات المياه الناتجة من سقوط الأمطار، ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، ومتابعة أعمال النظافة اليومية، وتفريغ صناديق القمامة، ومتابعة رفع تراكمات الأمطار بقرية «الكفر الشرقي»، وشوارع قرى «كوم الحجر، والأبعادية، والسحايت، وغرب تيرة».

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة، لتحسين مستوى الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالإضافة لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة، وتحميلها إلى المقالب العمومية.

الانتهاء من رفع آثار الأمطار بدسوق وبيلا

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، انتشار كامل للمعدات والأطقم وتواجد كافة القيادات على رأس العمل لمواجهة الطقس السيء التي تعرضت له مدينة دسوق على مدار الساعة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية.

وواصل جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، متابعته المستمرة لأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، مكلفاً نوابه ورؤساء القرى بالتواجد الميداني على مدار اليوم، للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، تزامناً مع موجة الطقس السيء، وكثفت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، منذ الصباح الباكر، أعمالها في الشوارع والميادين العامة، للتعامل مع موجة الطقس السيء، ومتابعة عمليات شفط تراكمات المياه أولاً بأول.