رؤساء مدن كفر الشيخ يرفعون آثار الأمطار.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ هطول أمطار متوسطة وغزيرة على بعض المناطق اليوم الجمعة، وخاصة المناطق المطلة على المنطقة الشمالية من المحافظة الممتدة على ساحل البحر المتوسط، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية الصحة أو بمرفق الإسعاف حتى الآن، وقوع أي حوادث على الطرق الرئيسية أو الفرعية، وخاصة الطريق الدولي الساحلي الواصل بين 6 محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد»، وروافده «بلطيم - كفر الشيخ، و«كفر الشيخ - طنطا»، و«كفر الشيخ - المحلة».

رؤساء المدن يرفعون حالة الطوارئ

وأشرف رؤساء مدن «كفر الشيخ، بلطيم، فوه، مصيف بلطيم، دسوق، سيدي غازي» على رفع آثار المياه، حيث أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء غرب وشرق العاصمة، كما تابع رفع مياه الأمطار بقرى المركز، موجها بتواجد رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء والشوارع لرفع مياه الأمطار أولا بأول من شوارع القرى.

الشوارع تتحول لبركة مياه بسبب الأمطار

كما أشرف علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، على رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة والقرى المحيطة بها، موجها الشكر لكل العاملين بمجلس المدينة على متابع رفع آثار مياه الأمطار، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خاصة بعدما تحولت الشوارع لبركة مياه.

وفي دسوق، تابع السيد عبدالستار، رئيس المدينة، رفع مياه الأمطار من أحياء والشوارع، إضافة لرفع مياه الأمطار بقرى شباس الشهداء وشباس الملح وشابه وجمجمون والصافية وعدد من التوابع، ومازالت أعمال الرفع مستمرة ببقية المدن.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع مياه الأمطار من أحياء وشوارع المدينة، وتفقد عدد من القرى لمتابعة رفع مياه الأمطار بقرى سنديون وقبريط.

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على رفع مياه الأمطار بشوارع وقرى بلطيم، كما تابع استمرار تسليك وتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدينة، فضلا عن رفع كفاءة المطابق وصفايات المطر، وكذلك سحب مياه الأمطار بقرى الساحل وسوق الثلاثاء والبنايين وبر بحري وقرى الخريجين.

سحب مياه الأمطار من شوارع المدينة

كما تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال سحب وإزالة مياه الأمطار بشوارع المدينة وطريق الكورنيش والتأكد من تشغيل وسلامة صفايات الأمطار وتشغيل محطات الصرف الصحي، وكذلك حملة النظافة والتجميل وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار ورفع التراكمات الموجودة بمنطقة الفنار وتنظيف الجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسي بالمنطقة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

وتلقى محافظ كفر الشيخ تقارير من غرف العمليات بديوان عام المحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرف عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة عن الحالة العامة بالمحافظة.

كما وجه برفع مياه الأمطار من أفنية المدارس ومراكز الشباب ومن أسطحها، ونبّه على رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة للتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصا على سلامتهم.

«نور الدين» يطالب بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

محافظ كفر الشيخ يكلف بمراجعة محطات الصرف

كما كلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، موجهاَ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.