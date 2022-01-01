عمال مدن كفر الشيخ يتحدون الطقس السيئ ويرفعون مياه الأمطار (صور)

تحدى عمال ورؤساء مدن وقرى كفر الشيخ، موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، وواصلوا رفع آثار مياه الأمطار أمام المجمعات الخدمية والمدارس وفي الشوارع الرئيسية، إذ انتشر العمال منذ الصباح الباكر في كل أنحاء المحافظة لرفع وكسح المياه التي غمرت الشوارع إثر سقوط أمطار غزيرة مساء أمس.

إجراءات احترازية لحماية الطلاب

وتابع السيد عبد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق ونوابه، ورؤساء الأحياء والقرى المختلفة، عمليات رفع مياه الأمطار ، بالتزامن مع عدم تواجد الطلاب بعد قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعليق الدراسة في مدارس المحافظة، كما تم تشكيل غرف عمليات تضم كافة قيادات الإدارات التعليمية، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها مدارس الإدارة حيال سقوط الأمطار لتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

بينما تواجدت المعدات وعمال النظافة في شوارع مركز ومدينة بلطيم، تحت إشراف اللواء أحمد سنوسي، رئيس المدينة، لرفع مياه الأمطار وخاصة بالقرى المنخفضة والتي شهدت سقوط للامطار بكميات كبيرة، إذ جرى الاستعانة بمعدات الحماية المدنية للمساهمة في رفع آقار مياه الأمطار من الشوارع والطرق خاصة الطريق الدولي ورافده.

عمال النظافة يكثفون من عملهم لرفع مياه الأمطار

فيما يكثف عمال النظافة بمركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من نشاطهم في رفع آثار مياه المطار من الشوارع الرئيسية وبالقرى وأمام المجمعات الحكومية تسييرا لحركة المواطنين، بعدما تعرضت بعض قرى المركز لسقوط أمطار غزيرة، فيما يتابع رئيس مدينة بيلا ، جمال ساطور، عمليات رفع مياه الأمطار من الشوارع بعدما اعلن عن رفع حالة الطوارئ تزامنا مع سقوط الأمطار.

وتواجد فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، وسط العمال ورؤساء القرى لمتابعة عمليات رفع مياه الأمطار من الشوارع، مشددا على عدم مغادة الماكن قبل الانتهاء من كسح المياه، بينما ترأس ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عمليات كسح مياه المطار من الشوارع مبكرا لتسهيل حركة المواطنين.