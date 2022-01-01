الشرقية في 2021.. افتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات 2 مليار جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية المحافظة وهو يهتم بالجولات والزيارات الميدانية، ليتابع بنفسه كافة المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المحافظة.

تفقد المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية

وفي هذا الإطار، قام محافظ الشرقية خلال عام 2021 بعدد (410) جولات ميدانية، تفقد خلالها عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى، موجهاً بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، كما شملت الجولات الميدانية لمحافظ الشرقية المرور على المدارس، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، فضلاً عن متابعة سير العملية التعليمية طوال العام الدراسي.

تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في مركز الحسينية

وفي إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير 41 قرية بمركز الحسينية، أكد محافظ الشرقية على المتابعة المستمرة لجميع الخطوات التي تتم بشأن المبادرة، من خلال الزيارات المستمرة لمركز الحسينية، للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي –– والشباب والرياضة – والأبنية التعليمية – والصحة – والإسعاف – والري – والاتصالات – والكهرباء – والتضامن الاجتماعي).

كما تابع المحافظ، خلال جولاته الميدانية، أعمال الرصف والتطوير الجارية، وتركيب بلاط «الإنترلوك» بالشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والإسكان، وتطوير عواصم المدن، والمشروعات الاستثمارية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وفتح محاور مرورية جديدة، ووحدات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، ومكاتب التأمينات الاجتماعية في نطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية.

المحافظ يتابع حالة النظافة وإزالة الإشغالات

وخلال جولاته المفاجئة، تابع محافظ الشرقية حالة النظافة والإشغالات، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف بأعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المراكز والمدن أولًا بأول، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تابع التزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.

وقام محافظ الشرقية، خلال عام 2021، بتفقد عدد من المصانع والمناطق الصناعية في كل من العاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنطقة الصناعية ببلبيس، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمصانع، مشدداً على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات.

كما شهد عام 2021 قيام محافظ الشرقية بافتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – والإسكان – والكهرباء - والأبنية التعليمية – والطرق - والشباب والرياضة – والطب البيطري)، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه.