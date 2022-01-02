عم حمدي زوج سيدة واقعة السحل في حلوان: القبض على المتهم أثلج صدرنا

قال عم حمدي، زوج صاحبة واقعة السحل بشرى سرور علي حسن صاحبة الـ59 عاما، التي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين بالعزبة البحرية في حلوان بالقاهرة: «لم أر زوجتي منذ دخولها معهد ناصر الثلاثاء الماضي أي منذ خمس أيام فأنا حالتي الصحية لا تسمح بمغادرة المنزل وطريح الفراش، وأقوم بالاطمئنان عليها من خلال أفراد العائلة».

سؤال الناس والمسئولين خفف من الصدمة

وأشار عم حمدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنها كانت في طريقها للسوق وهي بالشارع شاهدت تعرض فتاتين وهما آلاء 14 سنة طالبة، وسما 12 سنة يتعرضان لمحاولة سرقة على يد شاب يركب دراجة بخارية ويقوم بخطف الهاتف المحمول منهما.

وتابع: «هي حاولت مساعدة الفتاتين مما أدى إلى دهسها بواسطة الدراجة النارية التي كان يقودها السارق وتعرضها لإصابات وكسر في الفقرة الصدرية الثانية عشر»، مؤكدا أن حب المصريين وسؤال المواطنين والمسئولين على حالة زوجتي خفف من الصدمة التي تعرضنا لها، وأشكر من سأل وحاول مد يد العون لنا في تلك المحنة التي تحولت إلى منحة من الله ونحن نشكر الله على كل شيء.

رفع الروح المعنوية

وأوضح أن القبض على المتسبب في واقعة السحل أثلج صدرنا حتى يأخذ كل مواطن حقه، كما أن محافظ القاهرة تعهد بتوفير كل الرعاية الصحية لها، وأيضا زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لها في المعهد كلها أمور ترفع من الروح المعنوية.

وأشار إلى أن اتصالات المصريين لا تنقطع للسؤال عن زوجته وهذا دليل شهامة هذا الشعب الطيب الذي يقدر المواقف، لافتا إلى أن الناس تتعاطف مع الحاجة بشرى من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي وثق لحظة حادثة السحل لها.