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محافظ القاهرة يوجه بنقل «سيدة حلوان» للمستشفى.. تصدت للص سرق هاتفا من فتاتين

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الوطن
10:35 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتصالا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور علي حسن، 59 عاما، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهم بحلوان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة لـ «بشرى»، أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

نقل «بشرى» للمستشفى وتقديم الرعاية الصحية لها

ووجه محافظ القاهرة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقلها لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقة العزبة البحرية في حلوان، وأثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب.

تحديد المجني عليهما والقبض على الجاني 

وتمكن رجال الأمن من تحديد المجني عليهما، وهما «آلاء أ»، 14 سنة، طالبة من حلوان، و«سما م»، 12 سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب، وتبين أن مرتكب الواقعة هو «أحمد إبراهيم إدريس محمد»، 18 عاما، عاطل ومقيم في عزبة خليل بالمعصرة.

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