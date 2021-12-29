زوج بطلة فيديو السحل: هي السند.. وشهامة المصريين في كل المواقف

وجَّه حمدي، زوج السيدة بشرى سرور، البالغة من العمر 59 عاما، بطلة فيديو واقعة السحل في حلوان، الشكر إلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لاهتمامه البالغ واتصاله للاطمئنان على السيدة بشرى بعد إصابتها والتوجيه بتلقى الرعاية الطبية اللازمة ونقلها من مستشفى حلوان إلى معهد ناصر لتلقى العلاج بعد ثبوت تعرضها لكسر في الفقرة الصدرية الثانية عشر.

حمدي: يا رب رد زوجتي إلى بيتها بسلام

وأضاف حمدي لـ«الوطن» أن زوجته بشرى كانت تسير بالشارع وقت حادثة الاختطاف، ما أدى إلى تعرضها لاصطدام بالدراجة البخارية التي يقلها السارق وسقوطها على الأرض بشكل صعب وهي سيدة كبيرة في السن، قائلا: «أنا حزين لا حول ولا قوة إلا بالله في كل من يقوم بتلك الأفعال المشينة، وربنا قادر على ردها إلى بيتها بصحة وسلامة فهي السند».

الزوج لا يقوى على الحركة

وأشار إلى أنه لا يقوى على الحركة ويلزم البيت بسبب حالته الصحية، مؤكدا أنه لاقى منذ تداول فيديو السحل حب واهتمام وسؤال عدد كبير من الناس عليهم، مؤكدا على شهامة المصريين في كل المواقف، مقدما الشكر لكل من سأل عنهم خلال الساعات الماضية من مختلف فئات المصريين.

من جانبه، أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالموقف البطولي للسيدة بشرى، مؤكدا أن المرأة المصرية أصيلة، مؤكدا على متابعته المستمرة للحالة الصحية للحالة حيث تم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفى حلوان إلى معهد ناصر لاستكمال العلاج بعد تبين وجود كسر في الفقرة الصدرية.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يبرز قيام قائد دراجة بخارية بخطف هاتف من فتاتين بالشارع بالعزبة البحرية التابعة لحي حلوان، وخلال محاولة إيقافه صدم السيدة بشرى أثناء عبورها الطريق حتى يتمكن من الهرب وبعدها تم ضبط المتهم بالواقعة بعد تعديه على الطالبتين آلاء 14 سنة، وسما 12 سنة.