إجراء الفحص الطبي لسيدة حلوان بعد نقلها إلى معهد ناصر.. بالصور

وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنقل بشرى سرور علي حسن، «سيدة حلوان»، المصابة في حادث السحل، إلى معهد ناصر لاستكمال العلاج بعدما أثبت الفحص الطبي إصابتها بكسر في الفقرة الصدرية الثانية عشرة.

وأصيبت «بشرى» 59 سنة، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسد وكسر في الفقرة الصدرية جراء حادث السحل الشهير لها رفقة طالبتين في حلوان، على يد لص سرق هاتف إحدى الطالبتين، وعندما شرع في الهروب، حاولت السيدة التصدي له، لكنها أصيبت هي والطالبتان.

وأكد محافظ القاهرة أن ما قامت به «بشرى» ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة، ووجه بتوفير الرعاية الكاملة لها.

رواية ضحية السحل

وقالت ضحية السحل في حلوان لـ«الوطن» إنها دافعت عن الطالبتين باستماتة عندما سمعت صراخهما معلقتين على موتوسيكل من أجل إيقافه: «أنا وقت الواقعة فكرت إنهم بيتخطفوا جريت وحاولت أنقذهم من أي خطر، بس الموتوسيكل خبطني وسقطت أرضا وقتها محستش بنفسي».

وأضافت بشرى: «كان لازم أقف للحرامي ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش عارفة هو استفاد إيه لما كان ممكن يموت حد فينا، اللص سحلنا أنا والطفلتين مسافة 2 متر على الأرض وفر هاربا، بس الحمد لله الشرطة قبضت عليه».

القبض على لص حلوان

كانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الشاب المتهم بسحل الطالبتين الشقيقتين «آلاء وسما» وجارتهما «بشرى»، خلال خطفه هاتفا محمولا من الطالبة «آلاء»، أثناء سيرها بصحبة شقيقتها في أحد الشوارع بحلوان.