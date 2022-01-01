السكة الحديد تعتذر للركاب: تأخر القطارات لسوء الطقس خارج عن إرادتنا

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنه نظرا لهطول الامطار أمس وصباح اليوم على مستوى الجمهورية، ما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فإنه وحرصا علي سلامة وأمان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة الأمر الذي يؤدي إلي تأخير للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية.

الهيئة تعتذر للركاب

وتعتذر الهيئة للسادة جمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة وأن الهيئة لاتتوانى في تقديم مستويات الخدمة المتميزة لجمهور الركاب على مدار الساعة.