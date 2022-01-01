تعطيل الدراسة في 5 محافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية

أصدرت 5 محافظات قبل قليل، قرارا، بتعطيل الدراسة السبت 2022/1/1، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح وسلامة الطلاب وجاءت المحافظات على النحو التالي: «البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية» حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم.

قرار بتعطيل الدراسة في البحيرة

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أصدر بيانا تضمن بتعطيل الدراسة غداً في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على أن يستثنى من ذلك مديري المدارس وأطقم العمل طبقا للحاجة إليهم، موجها برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها المدن والمراكز.

تعطيل الدراسة في الدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية، تعطيل الدراسة يوم السبت الموافق 1/1/2022 لطلاب مراحل التعليم دون الجامعي، حرصا على سلامة الطلاب، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم محافظات مصر.

تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية الواقعة بنطاق المحافظة، يوم السبت، في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة السبت 1/1/2022 بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة الطلاب، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

عقد غرفة عمليات

وعقدت البحيرة غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وجرى عقد أيضا غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية وربطها بالغرفة المركزية، كما وجه محافظ البحيرة بنشر معدات داخل الشوارع والمساكين بشتى المدن والمراكز؛ لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

صيانة أعمدة الإنارة

كما وجه «آمنة» بضرورة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مناشدا المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، وكذلك تجنب القيادة السريعة في حالة سقوط الأمطار الغزيرة.

تقسيم محافظة البحيرة

يذكر أن اللواء هشام آمنة قام بتقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات حيث تولت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ القسم الجنوبي من المحافظة لمتابعة الأوضاع به خلال نوة الشتاء وتولي السكرتير العام الجزء الأوسط، والسكرتير العام المساعد تولي الجزء الشمالي وجرى ربطهم بغرفة العمليات المركزية تحت إشراف محافظ البحيرة.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الليلة عن تعطيل الدراسة السبت -فقط- الموافق الأول من يناير 2022، للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين، والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر.