السيسي عن محطات السكك الحديدية: يجب عمل اصطفاف يومي لمراجعة حالة القطارات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية أن تكون عمليات التطوير السكك الحديدية في مصر مطابقة للمواصفات، موضحًا: "المفروض سقف أي منشأة بنعملها مفيهوش حتة تراب، وتحت ميبقاش فيها ورقة مرمية، ودي مسؤولية المحطة والناس القائمين عليها، لا تراب فوق ولا لمضة محروقة ولا ورقة مرمية تحت على القضبان".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «عارفين ليه الناس كانت بتضرب القطار بالطوب؟! عشان شكله كان تعبان، مكنش عاجبه، مينفعش يبقى عليه نقطة زيت أو حاجة متكسرة، ازاي؟!»

وتابع: "لو جيت كل يوم الصبح عملت اصطفاف للناس اللي عندك في المحطة وشفت عدد العمال اللي شغالين ووظفتهم وراجعت كل واحد بيعمل ايه مش هيبقى في حاجة مش كويسة".