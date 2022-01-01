مدينتي في 2021..خدمات وأنشطة جديدة كل يوم..ورسائل دعم ومحبة لذوي الهمم ومحاربات السرطان ( فيديو )

"لو أنت أحد سكان مدينتي" أو من المترددين عليها أو حتى من المتابعين للقطاع العقاري، ستجد أن إدارة مجموعة طلعت مصطفى نجحت خلال عام 2021 أن تضيف خدمات وأنشطة جديدة كل يوم لمشروع مدينتي، ساهمت في تسهيل حياة السكان من خلال توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ذلك قدمت رسائل حب ودعم لمحاربات السرطان وذوي الهمم إيمانًا من المجموعة بأهمية المسئولية المجتمعية، ونرصد في التقرير التالي حصاد مدينتي 2021.

خدمات في كل مكان

قدمت مجموعة طلعت مصطفى خدمات متكاملة لسكان مدينتي في كل مكان ، سواء خدمات عامة أبرزها افتتاح المقر المطور الجديد لشركة مدينتي للطاقة في مبنى سنترال المدينة، وهو مقر مخصص لاستقبال طلبات سكان مدينتي للتعاقد على عدادات الكهرباء والمياه، شحن كروت الكهرباء .

كما تم استحداث خدمة سداد فواتير الغاز اون لاين من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لسكان مشروع مدينتي لتسهيل قراءة وسداد فواتير الغاز إلكترونيًا، وذلك لتوفير الوقت والجهد، وفي ضوء حرص المجموعة على التيسير على سكان مشروعاتها المختلفة أو خدمات تطوير الطريق الدائري للفيلات والطريق الجنوبي لتحقيق سيولة مرورية أكبر في مختلف المناطق بمدينتي، بالإضافة إلى تطوير مخرات السيل في المدينة لصرف مياه الأمطار ومياه الري.

ولاستكمال باقة الخدمات المتنوعة، افتتحت مجموعة طلعت مصطفى " كرافت زون مدينتي" وهي منطقة تضم خدمات وأنشطة حرفية تجارية إدارية متكاملة بأكثر من 600 محل تجاري على مساحة 56 فدان، مقسمين إلى 10 مجموعات، وتقدم مختلف الخدمات التي تلبي كافة الاحتياجات اليومية لسكان مدينتي، وتشمل خدمات صيانة السيارات، وأخرى حرفية متنوعة، وخدمات تجارية منزلية، وخدمات الأغذية والمشروبات، وتتميز منطقة "الكرافت زون" بتصميم يجمع بين الإبداع المعماري والحداثة لتوفير الاستخدام الأمثل للمساحات وتحقيق كافة احتياجات العملاء، وروعي في التصميم تخصيص أماكن لانتظار السيارات وتوفير جميع سبل الحماية والأمان مثل السلالم والممرات الآمنة للطوارىء وذلك طبقا للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

براندات كبرى

وتعاقدت مجموعة طلعت مصطفى مع كبرى البراندات والعلامات التجارية لتوفيرها باوبن آير مول، أكبر مركز تجاري من نوعه ، منها مجموعة " ازاديا " الرائدة في مجال الموضة والمتخصصة في متاجر البيع بالتجزئة، ويعتزم أن تقوم بتشغيل 13 علامة تجارية جديدة. كما افتتحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صالة الطعام المتميزة " Food Hall " فى أوبن آير مول، وتضم أكثر من 30 مطعمًا من أفضل وأشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والعالمية لترضى كافة الأذواق، وتم تأسيس وتجهيز صالة الطعام فى أوبن آير مول على أعلى مستوى وفق أحدث المواصفات.

أنشطة مدينتي

بجانب الخدمات والمرافق الجديدة، حرصت مجموعة طلعت مصطفى على تطوير أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية متنوعة لسكان مشروع مدينتي خلال عام 2021 ، سواء أنشطة رياضية بافتتاح أحدث ملاعب للبادل في نادي مدينتي الرياضي، بعد انتشار اللعبة بصورة لافتة خلال الفترة الماضية واستقطاب العديد من الرياضيين لممارستها، وكذلك افتتاح أكاديمية عدلي للشطرنج في نادي مدينتي للجولف.

وفي نفس السياق أقامت مدينتي ماراثون للجري في مدينتي برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى شارك فيه عدد كبير من الرياضيين ولاعبي الكرة السابقين، والذين أشادوا بمستوى التنظيم الرائع وكذلك البنية التحتية للمشروع، ونظمت بطولة مصر المفتوحة للجولف في نادي مدينتي للجولف، وهي أعرق وأقدم بطولة للجولف في مصر وأفريقيا.

بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، نظمت مدينتي أكبر معرض للكتاب ينظمه مطور عقاري في مصر بمشاركة أكثر من 40 دار نشر وتحت رعاية وزارة الثقافة، وصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، ما بين الندوات الثقافية والعروض الفنية ونشاط متنوع للأطفال.

سكان مدينتي

وواصلت عائلة مدينتي الزيادة وانضمت إليها مجموعة جديدة من الأسر والسكان الجدد، بعدما نجحت مجموعة طلعت مصطفى في الانتهاء من تسليم كافة مراحل منطقة عمارات B10 ، وتسليم مجموعتي 121 و125 في B12، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم مناطق فيلات v20، وبدء التسليم فيv23 . كما تم افتتاح مسجد الرحمة في B10 . كما بدأت المجموعة أعمال تأسيس فندق فورسيزونز كايرو كابيتال – مدينتي باستثمارات ضخمة وتصميم عالمي يضيف لباقة فنادق المجموعة والتي تضم 4 فنادق هى فندق فورسيزونز نايل بلازا بالقاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو بالإسكندرية، وفورسيزونز شرم الشيخ، وفندق كمبنسكى النيل.

المسؤولية المجتمعية

وتؤمن مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالمسؤولية المجتمعية، ولذا نظمت يوماً خيرياً في نادي مدينتي للجولف لدعم مرضى سرطان الثدي بهدف الترويج للأنشطة الخيرية التي تقدمها مؤسسة بهية، والتوسع في دورها لزيادة عدد المستفيدات من خدمات المؤسسة، بالإضافة إلى توعية السيدات بضرورة الكشف المبكر عن المرض، مساهمةً من مجموعة طلعت مصطفى لرد الجميل لسيدات مصر، وتقديرًا وعرفانًا بدور المرأة المصرية ورسالة مساندة لمحاربي السرطان.

كما نظمت احتفالية كبيرة في نادي مدينتي الرياضي لدعم ذوي الهمم بمشاركة 200 طفل من ذوي الهمم وأولياء أمورهم وعدد من سكان المدينة الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث لإدخال السعادة والبهجة على الحضور من الأطفال، وتم تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والترفيهية التي أقيمت على ملاعب النادي، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية واستعرض لعدد من المواهب المتميزة لذوي الهمم.

وفي إطار حرصها على دعم التعليم، توفر مجموعة طلعت مصطفى القابضة تدريب عملي لطلبة الجامعات وطلبة مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية في مشروعات مدينتي المختلفة، بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال فرص التدريب لطلاب الجامعات، وتوفير فرص التدريب للطلاب في مختلف إدارات الشركة والتي تتنوع بين إدارات المالية، والبنوك، والتسويق والموارد البشرية والصيانة وخدمة العملاء والإدارة الهندسية واللاند سكيب، وحماية البيئة والإدارة الفنية وشبكات الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات.