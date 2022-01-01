الأمن يكشف تفاصيل ضبط مطربة في مدينة نصر.. «حفل دون ترخيص وشيشة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات وتفاصيل ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن القبض على مطربة بأحد الكافيهات بمدينة نصر.

ضبط 5 أشخاص

بالفحص تبين ورود بلاغ لشرطة النجدة في القاهرة بشأن تضرر بعض الأشخاص من وجود ضوضاء تصدر من أحد الكافيهات في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

انتقلت قوات الأمن إلى الكافيه المذكور، وتم ضبط 5 أشخاص،وهم مسؤولان ومطربة، وعازف وعامل دي جي، لإقامة حفل غنائي وإدارة منشأة دون ترخيص، وتقديم الأرجيلة «الشيشة» بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية.