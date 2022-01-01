رئيس التحرير

محمود مسلم

الأمن يكشف تفاصيل ضبط مطربة في مدينة نصر.. «حفل دون ترخيص وشيشة»

كتب:

الوطن
06:10 م | السبت 01 يناير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات وتفاصيل ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن القبض على مطربة بأحد الكافيهات بمدينة نصر.

ضبط 5 أشخاص 

بالفحص تبين ورود بلاغ لشرطة النجدة في القاهرة بشأن تضرر بعض الأشخاص من وجود ضوضاء تصدر من أحد الكافيهات في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

انتقلت قوات الأمن إلى الكافيه المذكور، وتم ضبط 5 أشخاص،وهم  مسؤولان ومطربة، وعازف وعامل دي جي، لإقامة حفل غنائي وإدارة منشأة دون ترخيص، وتقديم الأرجيلة «الشيشة» بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية.

 

اقرأ المزيد:

جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع: 72 مليون جنيه حصيلة مكافحة جرائم النقد

وزارة الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتعريف بمخاطر المخدرات

طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية

إعادة رصيد بنكي لصاحب سيارة استخدم تطبيق وزارة الداخلية لتجديد الرخصة