أوميكرون يجبر الجامعات الأمريكية على العودة للدراسة «أونلاين»

قررت جامعات أمريكية، العودة للدراسة عبر الإنترنت، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، والناتجة عن متحور أوميكرون، وأعلنت جامعة هارفارد، انتظام الدراسة عبر الإنترنت خلال الثلاثة أسابيع الأولى من يناير الجاري.

ومن جانبها، أجلت جامعة شيكاغو، بدء الفصل الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الدراسة تكون عبر الإنترنت في أول أسبوعين لها بعد العودة.

ولمنع تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا، أوضح عدد آخر من الجامعات، أن الدراسة عبر الإنترنت ربما تستمر لفترة أطول من المخطط لها، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 54 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاءت ولاية كاليفورنيا في المرتبة بتسجيل أكثر من 5 ملايين حالة، وارتفع إجمالي الإصابات بولاية هاواي إلى أكثر من 112 ألف حالة، فيما سجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 654 شخصا.

فرنسا تقرر إلزام الأطفال بارتداء الكمامات

وفي سياق متصل، وبسبب ارتفاع إصابات كورونا، قررت فرنسا فرض إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات بالفيروس بعد تسجيل أكثر من 200 ألف حالة يوميا خلال الفترة الأخيرة.

وقررت السلطات الفرنسية، إلزام الأطفال بين 6 و10 سنوات، بارتداء الكمامات في الأماكن العامة؛ بدءا من بعد غد الإثنين، فيما قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن متحور أوميكرون يسود فرنسا قريبا.