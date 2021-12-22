فرنسا: الإصابات اليومية بـ«أوميكرون» ستتخطى 100 ألف وفرض قيود جديدة

حذّر وزير الصحة الفرنسي، «أوليفيه فيران»، من استمرار تفشي متحور «أوميكرون»، الجديد في البلاد، ما يترتب عليه زيادة مؤشر الإصابات بالعدوى إلى 100 ألف بحلول العام الجديد.

20 % من إجمالي حالات كورونا مصابة بمتحور «أوميكرون» في فرنسا

وقال «فيران»، فى تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية، اليوم، إنّ الإصابات بـمتحور «أوميكرون»، تشكل حاليا 20 % من إجمالي عدد حالات كورونا الجديدة في فرنسا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ثلث إجمالي عدد الإصابات بعد يومين.

100 ألف إصابة بمتحور «أوميكرون» متوقعة فى فرنسا

وأضاف «فيران»، أنّ المتحور الجديد «أوميكرون»، من المحتمل أن يصبح سلالة سائدة في فرنسا، خلال الفترة ما بين عيد الميلاد ورأس السنة، محذرا المواطنين من أنّ معدل الإصابات اليومية بالعدوى في البلاد قد يتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة، مستبعدا فرض قيود صارمة جديدة في هذه المرحلة، فيما أكد أن الحكومة ألزمت الجميع بالتطعيم لمنع انتشار المتحور الجديد، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

جواز التطعيم في فرنسا

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية «جابرييل أتال»، إنه من المقرر أن تقر الحكومة قانونا يحوّل دون ممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والمنشأت الحكومية دون الحصول على تطعيم بداية من يناير المقبل، مضيفًا أنّ الموجة الوبائية التي تنتظرها البلاد ستكون عالية.

وأضاف «أتال»، أنّ الهدف الرئيسي من جواز التطعيم، هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته السلبية، حيث أنه بمثابة بديلا للحصول على اللقاحات.

وسجلت السلطات الصحية في فرنسا، 73 ألف إصابة بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، وسط انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، فيما أعلنت فرنسا عن أنها تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا ضد فيروس كورونا، وسط مخاوف من زيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور «أوميكرون».