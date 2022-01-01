تنظيم معرض لأعمال طلاب فنون جميلة بالأقصر للمشاركة بمسابقة «إبداع 10»

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بجامعة الأقصر، معرضا لأعمال طلاب كلية الفنون الجميلة، تمهيدا لاختيار الأعمال المشاركة في مهرجان «إبداع» الموسم العاشر، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في مجالات ( التصوير والرسم الملون- الجرافيك والطبعة الفنية- النحت- الأشغال الفنية- التصوير الضوئي).

لجنة لاختيار أفضل الأعمال للمشاركة في المسابقة

وقرر الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، بإشراف الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، لاختيار أفضل الأعمال للتصعيد للمشاركة في المسابقة.

وتتكون لجان التحكيم لكل مجال كالتالي: في التصوير الضوئي تضم اللجنة، الدكتور أحمد محيي حمزة، الدكتور عمرو عبدالعاطي، الدكتور ثروت عبداللطيف.

وتتكون لجنة التصوير من الدكتور ة مروة عزت عبدالحميد، الدكتور علي سيد عبده حسان، الدكتور سمير عبدالرازق فتوح الشعراوي، وتضم لجنة النحت؛ الدكتور عصمت محمد الصادق، الدكتور صلاح شعبان، الدكتورة سلوى عبدالظاهر.

وفي الجرافيك؛ الدكتور أحمد جمال عيد، الدكتور أحمد حمدي عبدالحارث، الدكتور أحمد الضوي.

اختيار الطلاب الممثلين للجامعة في القصة القصيرة والشعر

وشارك عدد من الطلاب في المجال الثقافي في القصة القصيرة والشعر وجرت تصفية أفضل الأعمال وترشيح الطلاب لتمثيل الجامعة من لجنة من أساتذه كلية ألسن وهم؛ الدكتورة ليلة يوسف حميد رئيسًا، الدكتور محمود النوبي عضوا، والدكتور صلاح محمد أبو الحسن عضواً.

من جانبها أكدت الدكتورة هناء محمد مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالجامعة، أن إدارة الجامعة وفرت كل الإمكانات لدعم الطلاب في مختلف الأنشطة، وأن الجامعة حريصة على المشاركة في المسابقة الكبرى «إبداع 10».