نقص لقاحات «فايزر» المعززة في فرنسا وإصابة وزيرة الصناعة بكورونا

تشهد فرنسا عجزا في توفير لقاحات «فايزر» للجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا، وطالبت السلطات الصحية الفرنسية، من المواطنين استبدالها بجرعة من لقاح «موديرنا»، حيث يتلقى المواطنين الفرنسيين رسائل على هواتفهم بإمكانية استبدال الجرعة المعززة من لقاح «فايزر» بجرعة من لقاح «موديرنا»، وسط تحفظات المواطنين على خلفية التأثيرات الجانبية المعلنة.

حلول أزمة عجز لقاحات «فايزر» فى فرنسا

ومن جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية عن توفير شركة «أسترازينكا» لكمية اللقاحات التي اتفقت عليها مع فرنسا في العقود المبرمة العام الماضى، وهى 300 مليون جرعة بحلول ربيع 2022، في حين أن آلاف الجرعات من لقاحات «أسترازينكا» انتهت صلاحياتها دون استخدامها، وذلك نظرا لما أحاط هذا اللقاح من معلومات سلبية عن آثاره الجانبية.

وذكر موقع قناة «روسيا اليوم»، أن السلطات الصحية فى فرنسا، من المقرر أن تتخذ قرارها اليوم، بشأن مسألة تطعيم كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية بفيروس بكورونا

كما أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، اليوم، إصابتها بفيروس كورونا، في نفس ذات الوقت الى تسجل فيه فرنسا مستوى عالى من الإصابات، الذى يبلغ نحو 50 ألف حالة جديدة يوميا، مضيفة، أنها ستعزل نفسها اعتبارا من اليوم، كما أنها ستواصل تنفيذ مهامها الوزارية عن بعد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تقليل المدة الزمنية لتلقي الجرعة المعززة لفيروس كورونا المستجد من 6 أشهر إلى 3 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، و ذلك اعتبارا من بداية غدٍ الثلاثاء.

التقيد بالإجراءات الاحترازية فى سلطنة عمان

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى المبادرة بأخذ الجرعة المعززة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، مشددة على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة دائما والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين باستمرار.