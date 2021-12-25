وزيرة الصناعة: 7 محاور رئيسية لتحقيق خطة التنمية في صعيد مصر

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ المحاور الرئيسية للوزارة لتحقيق أهداف خطة التنمية الموضوعة وتطوير محافظات وقرى الصعيد، بدأت بتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقًا للطبيعة الديمغرافية لكل منطقة، ووضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية الموجودة.

وزيرة التجارة: خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية

وأضافت «جامع» خلال كلمتها بافتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنَّ من المحاور الرئيسية استهداف تعميق التصنيع المحلي، وطرح وحدات صناعية جديدة لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية المستهدفة.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنَّه من ضمن المحاور هي التوسع في توفير التمويل وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية، فضلًا عن الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير من احتياجات بعض الأنشطة الصناعية.

جامع: السيسي وجه بعدم طرح أي أراضي دون ترفيق

وأوضحت وزيرة التجارة أنَّ الرئيس السيسي وجه بعدم طرح أي أراضي دون ترفيق، ومع مراجعة ما تمّ طرحه خاصة في محافظات الصعيد تبين أن ما جرى استخدامه دون ترفيق لا يتجاوز 10%، وبالتالي بدأت الوزارة العمل على هذا المحور والبحث عن المناطق الصناعية خاصة في الصعيد البالغ عددها 20 منطقة، لافتة إلى أن تكلفة هذه المرحلة 2.8 مليار جنيه إضافة لـ4 مناطق صناعية في قنا وسوهاج بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».