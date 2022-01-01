مستشار الرئيس: مصاب متحور «أوميكرون» ينقل العدوى لـ14 شخصا «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية، إن أعراض متحور «أوميكرون» ليست أشد خطورة من باقي المتحجورات، ولكنه أسرع في نقل العدوى وأسرع في الانتشار، ومن الممكن أن يعدي المصاب الواحد 14 شخصا آخرين، لذلك أصبحنا نرى أرقاما فلكية للمصابين، «في الفترة الماضية وقت متحور دلتا كان عدد مصابي كورونا يزيد مليون شخص كل 48 ساعة، ولكن مع متحور أوميكرون يوجد مليون مصاب يوميا، وهناك انتشار سريع جدا للمرض».

«فلورونا» ناتج عن اتحاد فيروسين مختلفين

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان متوقعا حدوث متغيرات وتحورات بالنسبة لفيروس كورونا، وهو أمر طبيعي، خاصة أنه وباء عالمي، موضحا: «نظرا لكونه وباء عالميا والأعداد المصابة به كثيرة جدا، كلما يظهر متحور جديد يتم تصنيفه وإعطاؤه رقما أو اسما حتى يكون أسهل في التعامل، هناك فيروسان اتحدا مع بعضهما في الأشكال المناعية أو الجينية وتم إعطاؤهم هذا الاسم الجديد فلورونا».

تغيير مسمى معهد شلل الأطفال بإمبابة إلى «معهد التأثير على الأعصاب والحركة»

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية بأن مصر بها نوعان من التخصص الطبي المتعلق بالأطراف الصناعية، حيث يوجد تخصص فني خاص بالتصنيع، وهناك تخصص علمي وطبي للتعامل مع الحالات، ويوجد معهد جيد للغاية في إمبابة تابع لوزارة الصحة، وكان في الماضي يسمى معهد شلل الأطفال، وكان بجوار معهد القلب، ولكن الآن مصر تغلبت على شلل الأطفال وتغير اسمه ليصبح اسمه «معهد التأثير على الأعصاب والحركة»، وهناك معهد فني يخرج مصنعي الأجهزة والتدريب عليها، ولكن مطلوب فنيين في تصنيع الأجهزة التعويضية، وهو جزء طبي وفني وهندسي.