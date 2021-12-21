«تاج الدين»: السيطرة على كورونا صعبة.. واستعدينا لأوميكرون منذ ظهوره

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن السيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أصبحت صعبة؛ نظرا لسرعة انتشار الفيروس، كما أن التغيرات في شكل الفيروسات شيء طبيعي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ظهور متحورات أخرى.

تطعيمات سنوية لكورونا مثل الإنفلونزا الموسمية

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية: «ما يهمنا هو درجة انتشار فيروس كورونا وأي متحورات تصدر منه»، لافتًا إلى أن فيروس الإنفلونزا الموسمية ينقل العدوى من 2 إلى 4 أشخاص، بينما كورونا يصيب حتى 6 أشخاص.

وتابع: «لدينا توقع بأن يشهد عام 2022 تحول فيروس كورونا من فيروس وبائي عالمي شديد إلى فيروس مستكين متواجد في المجتمع، ويتم علاجه من ضمن أسباب التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، وأن يكون له تطعيمات سنوية مثل الإنفلونزا الموسمية، وعند إعلان العالم عن المتحور الجديد أوميكرون استعدت مصر، وأغلقت الطيران المباشر مع بعض الدول التي ظهر بها، بالإضافة إلى التدقيق الشديد جدا في جميع المنافذ المختلفة لمحاولة الحد من تواجده».

مصر تراقب أوميكرون

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن متحور أوميكرون رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، والفيروس يتحور للهروب من مناعة الجسم والجهاز التنفسي سواء الطبيعية أو التي اكتسبت عن طريق التطعيمات، مؤكدا أن التطعيمات لا تزال مؤثرة على المتحورات حتى الآن.

وتابع «تاج الدين»: «متحور أوميكرون كان جاي مصر جاي، ونراقب الآن مدى انتشار المتحور الجديد، ونعمل على معرفة تأثيراته المرضية على المريض ونحاول معرفة تأثير اللقاحات الموجودة عليه».