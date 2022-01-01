تفاصيل محاكمة كريم الهواري.. ظهور المتهم بـ«الجبس» وانهيار أسر الضحايا «فيديو»

شهدت أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، بتهمة قتل 4 شباب، وهم: «عمر ويوسف وعبد الله وسعيد»، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ «حادث الشيخ زايد»، عددا من المشاهد، وأبرزها تعرض أسر ضحايا حادث الشيخ زايد لحالة من البكاء والإغماء.

تفاصيل محاكمة كريم الهواري

أما عن تفاصيل محاكمة كريم الهواري، قالت والدة يوسف أحد الضحايا: «دفاع كريم الهواري بيطالب بدخوله مستشفى، وكريم ظهر في الجلسة وحاطين له شوية جبس، وإن شاء الله هيتعدم».

جوايا نار

وخلال حديث والدة يوسف طلب منها عم الضحية التحلي بالهدوء، لترد عليه: «أنا جوايا نار على ابني ومحدش حاسس بناري، أنتم مدفنتوش يوسف أنا اللي دفنته، جاي من بطني».

رفض قبول عزاء والد كريم الهواري

أما والدة عمر، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، كشفت كواليس أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، قائلة: «روحنا المحكمة وحضرنا الجلسة وكريم الهواري كان حاضر، اتفاجئنا أنه داخل على سرير وكل جسمه متجبس».

وأضافت والدة ضحية حادث الشيخ زايد: «كريم الهواري قال للقاضي أنا مكونتش شارب ولا مخمور بس صدمتهم غصب عني».

وتابعت: «كل اللي وصلنا أن والد كريم الهواري متعاطف معانا، وعاز يعزينا ورفضنا، وعايزين حق ولادنا، ابني كان مجتهدا في دراسته وكان لاعب كرة وهينضم لمنتخب الناشئين».

تأجيل محاكمة كريم الهواري

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، أجلت اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري لجلسة 5 فبراير المقبل.

كما أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة محاميي كريم الهواري لجلسة 8 يناير الجاري للاطلاع بتهمة انتحال صفة قضائية، ومحاولتهما الحصول على تسجيل كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد.