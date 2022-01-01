اشتباكات بشرق إيران تسفر عن مقتل 3 أفراد من الحرس الثوري و5 لصوص

اشتبكت قوات الحرس الثوري الإيراني، مع عصابة إجرامية مسلحة في محافظة مضطربة جنوب شرق البلاد، اليوم السبت، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 من أفراد الحرس الثوري، و5 لصوص، فيما أصيب 5 من قطاع الطرق الآخرين بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وأوضحت الوكالة أن الاشتباكات وقعت مساء اليوم السبت، في منطقة كورين، التي تبعد نحو 1120 كيلومترا جنوب شرق طهران بالقرب من الحدود الباكستانية.

اشتباكات بين قوات الأمن الإيراني مع مهربي مخدرات

كما اشتبكت قوات الأمن الإيراني مع مهربي مخدرات في المحافظة الواقعة على طول طريق رئيسي لتهريب الأفيون والهيروين الأفغاني.

المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات بمحافظة سيستان وبلوشستان، كانت مسرحا لاشتباكات متفرقة بين القوات الحكومية الإيرانية، وعدد من الجماعات المتشددة، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

يشار إلى أن المنطقة المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان، تتمركز فيها جماعة انفصالية موالية لـ«القاعدة» تعرف باسم «جيش العدل».

وكان قطاع طرق مسلحون أطلقوا النار على قوات الحرس الثوري في المحافظة في يوليو الماضي، وقتلوا أربعة منهم.